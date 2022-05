Diocesi: Crotone, venerdì il convegno “Laici protagonisti nella città degli uomini” per ricordare mons. Giuseppe Agostino

Anche quest’anno il “Movimento Vivere In” vuole ricordare mons. Giuseppe Agostino organizzando, in collaborazione con l’arcidiocesi di Crotone–Santa Severina, un convegno dal titolo “Laici protagonisti nella città degli uomini”, moderato da Giusy Regalino.

“Mons. Serafino Parisi, vescovo eletto di Lamezia Terme, ci aiuterà a rileggere ed attualizzare una pagina tratta dal suo magistero, mentre Lucia Bellassai, Toni Cremonese e Rachele Via porteranno la propria testimonianza di laici che si sono formati durante il suo lungo ed incisivo episcopato”, si legge in una nota. Le conclusioni sono affidate a mons. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina.

L’appuntamento è venerdì 20 maggio, alle ore 17,30, presso la chiesa dell’Immacolata di Crotone.