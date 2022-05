Santa Rita da Cascia: Suore agostiniane, una maratona in diretta streaming il 21 e 22 maggio

Una maratona in diretta streaming che il 21 e 22 maggio accompagnerà i devoti della santa degli impossibili ovunque siano alla festa di Cascia: è quanto hanno pensato le suore del monastero di Santa Rita da Cascia per la festa della Santa. Nella maratona spiccano video inediti in cui sono le monache a raccontarsi, aprendo le porte del monastero su luoghi mai visti prima, come il pollaio e l’orto o il laboratorio artigianale e su attività che vanno dall’apicultura alla preghiera, dal servizio di ascolto alla realizzazione di fragranti biscotti. A emergere è la volontà delle claustrali di comunicare vicinanza attraverso la diretta, così come fanno concretamente tramite le opere di carità a cui è finalizzata ogni loro azione, e in particolare con la Casa di Santa Rita il progetto in realizzazione per ospitare le famiglie dei malati ricoverati all’Ospedale di Cascia. Per seguire la diretta è attivo il sito devoti.santaritadacascia.org/22maggio. Collegandosi al sito con pc, tablet o smartphone, i devoti troveranno una finestra aperta sugli eventi dalla quale potranno anche partecipare attivamente alla festa. C’è la possibilità di scrivere e condividere le intenzioni di preghiera a Santa Rita, creare e scaricare la Rosa virtuale da tenere con sé e diventare ambasciatori dell’amore ritiano nelle vite dei più fragili donando per la Casa di Santa Rita. Ed è proprio per la Casa di Santa Rita che le monache hanno chiesto aiuto alla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus, che durante la diretta sarà impegnata nella raccolta fondi che sostiene la realizzazione del progetto: un luogo nel quale dare accoglienza alle famiglie dei malati ricoverati nella riabilitazione dell’Ospedale di Cascia, centro d’eccellenza nazionale, che arrivano da tutt’Italia. La maratona si apre il 21 maggio, portando i devoti nella Basilica di Santa Rita, dalle ore 16.30 alle 19.00, per la Celebrazione Eucaristica degli Agostiniani presieduta da Padre Alejandro Moral Antón, Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, la consegna del Riconoscimento Internazionale Santa Rita 2022 con il messaggio della Priora, Madre Maria Rosa Bernardinis e, infine, il Solenne Transito di Santa Rita. Il 22 maggio, poi, dalle ore 9.00, la diretta, che vedrà diversi volti alla conduzione, riprenderà con ospiti, video testimonianze dall’Italia e dal mondo, testimonianze sulle opere di carità e interviste dal viale. Tra le novità, accanto ai video delle monache anche sette video nei quali gli attori amatoriali del locale gruppo teatrale FUPS ricostruiscono gli episodi più significativi e amati della vita di Santa Rita. All’interno della diretta: il Solenne Pontificale delle ore 10.30, presieduto dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, con Supplica e Benedizione delle Rose delle ore 11.30. La conduzione si chiude alle ore 14.00, ma la maratona continua con i contenuti raccolti e finirà alle ore 19.00 con la Santa Messa per i benefattori del Santuario, presieduta da Padre Luciano De Michieli, Rettore della Basilica di Santa Rita.