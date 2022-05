Chiese umbre: Foligno, domani i vescovi incontrano i direttori dei media

(Foto: Ceu)

Si terrà a Foligno, presso il complesso parrocchiale di San Paolo Apostolo (via del Roccolo), domani, venerdì 20 maggio, alle ore 10.30, l’incontro promosso dai vescovi della Conferenza episcopale umbra (Ceu) con i direttori responsabili di testate giornalistiche umbre, in vista dell’Assemblea ecclesiale regionale (28 maggio) e della 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (29 maggio).

L’Assemblea ecclesiale, che verterà sul tema: “Quale ripresa? Per una sapienza pastorale dopo la pandemia”, sarà vissuta come “appuntamento di comunione e fraternità dopo la dispersione e la frammentarietà generata dall’emergenza sanitaria, per dare un segnale di ripresa e un messaggio di speranza”, annunciano i vescovi. Quest’assise della Chiesa umbra “si inserisce nel Cammino sinodale delle Chiese in Italia che dà spazio all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori – sottolineano i presuli –. Vogliamo vivere questo tempo di ascolto e di dialogo insieme agli operatori dei media, anche in vista dell’imminente Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dedicata al tema: ‘Ascoltare con l’orecchio del cuore’. Papa Francesco, nel suo messaggio per questa 56ª Giornata mondiale, ricorda a tutti che ‘l’ascoltare è il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione’”.

All’incontro interverranno mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, vice presidente della Ceu, e mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio ed eletto di Città di Castello, delegato Ceu per le comunicazioni sociali. Modererà l’incontro Riccardo Liguori, coordinatore della Commissione regionale per le comunicazioni sociali della Ceu.