Paternità: Università Salesiana, il 18 e il 25 marzo due webinar sul ruolo del padre

“Con cuore di padre. Il ruolo della paternità oggi” è il titolo dei due webinar promossi il 18 e il 25 marzo dall’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Salesiana sul tema della paternità. L’incontro di venerdì 18 marzo (ore 18.30-19.30) sarà introdotto da Antonio Dellagiulia, decano della Facoltà di Scienze dell’educazione dell’Ateneo. Paolo Gambini, docente dello stesso Ateneo come tutti gli altri relatori, terrà una riflessione su “Dalla famiglia normativa alla famiglia affettiva”. Il ruolo educativo del padre sarà il tema affrontato da Zbigniew Formella, mentre Anna Rita Colasanti si soffermerà sull’impatto dell’assenza del padre sul benessere dei figli. A moderare l’incontro Alessandro Ricci.

Lo stesso Ricci introdurrà l’appuntamento dei venerdì 25 marzo (sempre ore 18.30-19.30), durante il quale don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni diocesi di Roma affronterà il tema “Fare i padri per educare a essere figli”. A concludere l’incontro don Andrea Bozzolo, rettore della Salesiana.