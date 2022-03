Teologia: Padova, il 15 marzo l’inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà del Triveneto

Martedì prossimo, 15 marzo si svolgerà il Dies academicus che inaugura il diciassettesimo anno di attività della Facoltà teologica del Triveneto. L’evento si terrà nell’aula magna a Padova (solo su invito) e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Facoltà. A tenere la prolusione sarà il card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, che svilupperà il tema “Religioni e fratellanza in Europa, oggi. L’esortazione dell’enciclica Fratelli tutti”. L’evento – informano gli organizzatori – inizierà alle 10 con i saluti e gli interventi di mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova e vice gran cancelliere della Facoltà, e di mons. Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e gran cancelliere. Il preside, Andrea Toniolo, proporrà la relazione annuale sulla vita della Facoltà. Seguirà la prolusione del card. Ayuso Guixot. Al termine, Diego Padovan porterà la voce degli studenti e il Dies si concluderà con un canto eseguito da un gruppo di studentesse e studenti della Facoltà.