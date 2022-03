Cammino sinodale: Bari, sabato nella basilica di San Nicola “Ci stiamo!”, incontro tra i vescovi delle diocesi pugliesi e i giovani

(Foto: Conferenza episcopale pugliese)

Giovani e vescovi delle diocesi pugliesi si incontreranno nella basilica di San Nicola a Bari sabato 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 13. La giornata – dall’evocativo titolo “Ci stiamo!”- sarà vissuta all’insegna dell’ascolto reciproco concretizzando anche a livello regionale il cammino sinodale che tutte le comunità ecclesiali stanno vivendo.

Organizzato dagli Uffici regionali per la pastorale giovanile e per la pastorale vocazionale, il momento del 12 marzo rappresenta il primo passo di un cammino in cui sia i vescovi sia i giovani saranno i protagonisti di un nuovo stile di vita ecclesiale, “l’ascolto”. A tutti i partecipanti – l’invito è stato rivolto anche a giovani che non frequentano assiduamente la comunità ecclesiale – è stato chiesto di mettersi in gioco con uno spirito costruttivo.

Al centro delle riflessioni dei diversi tavoli di confronto ci sarà il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani alla vita della Chiesa (l’attuale situazione pastorale permette di scorgere non solo diverse criticità, ma anche dei punti di forza da valorizzare). Ad ogni partecipante è stata inviata una scheda preparatoria: le domande che guideranno la riflessione comune, sono accompagnate dalle testimonianze di alcuni giovani e da alcuni testi del documento finale del Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” tenutosi ad ottobre del 2018.

Ogni giovane potrà condividere con gli altri membri del tavolo di confronto la propria esperienza personale all’interno della comunità ecclesiale. Ad ognuno dei 19 tavoli di confronto previsti saranno presenti, insieme ad uno dei vescovi delle 19 diocesi pugliesi, sei giovani provenienti dalle diverse realtà diocesane e il conduttore del gruppo. Al termine della riflessione, ogni gruppo condividerà con l’assemblea “una parola-sintesi che, insieme alle altre, andrà a formare un vocabolario sinodale da affidare a ciascuna diocesi di Puglia” per proseguire il cammino lungo sentieri pastorali da percorrere insieme.