Ucraina: i farmacisti di Latina, in corso raccolta medicinali da inviare con la Croce rossa

Dal 9 al 16 marzo è attiva la raccolta nelle Farmacie della Provincia di Latina a sostegno della Cri (vale per tutti i Comitati della Provincia) per l’emergenza Ucraina, dove è possibile acquistare farmaci e materiale sanitario e donarli alla Croce rossa italiana. Si tratta di un’iniziativa di Federfarma Latina, Ordine dei farmacisti della Provincia di Latina e Coop. Farla, in collaborazione con i Comitati pontini della Cri (Latina, Aprilia, Fondi, Itri e Sud Pontino) e con il Comitato regionale Lazio della Croce rossa. Il materiale raccolto verrà inviato con i convogli umanitari organizzati dalla Croce rossa italiana su richiesta della Croce rossa ucraina. Sarà possibile scegliere i farmaci, i dispositivi medici e articoli sanitari all’interno di una lista già prefissata, disponibile nelle singole farmacie. Al momento, potranno essere donati solo i prodotti riportati in questi elenchi, in confezioni integre e con scadenza non inferiore a sei mesi.