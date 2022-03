Ucraina: Consiglio europeo a Versailles. Lettera di invito del presidente Michel ai leader dei 27. “La Russia ha riportato la guerra” in Vecchio Continente

(Foto SIR/European Council)

“La Russia ha riportato la guerra in Europa. Questa aggressione militare non provocata e ingiustificata contro l’Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e mina la sicurezza europea”. Lo si legge nella lettera con la quale Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, invita i 27 capi di Stato e di governo Ue a un vertice straordinario che si terrà il 10 e 11 marzo a Versailles, ospitato dalla presidenza di turno del Consiglio dei ministri europei. “La Russia sta infliggendo sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. Lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio Paese. Insieme all’Ucraina, siamo fermamente dalla parte della libertà e della democrazia. L’Ucraina fa parte della nostra famiglia europea”.

Michel afferma: “In risposta all’aggressione russa, l’Unione europea ha mostrato unità e fermezza. Abbiamo imposto alla Russia le sanzioni più severe mai adottate. L’Unione europea e i suoi Stati membri stanno fornendo un sostegno umanitario, politico, finanziario e materiale coordinato all’Ucraina. Gli Stati membri stanno anche dimostrando un’immensa solidarietà nell’ospitare innumerevoli persone in fuga dalla guerra”. Il conflitto e le sue conseguenze, specifica poi, “saranno al centro del nostro incontro informale a Versailles il 10 e l’11 marzo, che il presidente Macron ospiterà. Negli ultimi anni, di fronte a molteplici crisi e sfide, ci siamo impegnati insieme su un’ambiziosa agenda strategica. Alla luce degli eventi recenti, è più che mai urgente compiere passi decisivi per costruire la nostra sovranità, ridurre le nostre dipendenze e progettare un nuovo modello di crescita e investimento”.

Michel invita i leader a concentrarsi su tre questioni particolari: “Rafforzare le nostre capacità di difesa; ridurre la nostra dipendenza energetica, in particolare da gas, petrolio e carbone russi; costruire una base economica più solida”.

L’incontro inizierà domani alle 17.30 con uno scambio di opinioni con il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Il nostro obiettivo nella prima giornata è concentrarci sulla situazione in Ucraina, oltre che su difesa ed energia”. L’11 marzo, la sessione mattutina e il pranzo di lavoro saranno dedicati al “nuovo modello di crescita e investimento”, alla presenza della presidente della Banca centrale europea e del presidente dell’Eurogruppo.