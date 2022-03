Parlamento Ue: Schmit (Commissione) responsabilità Ue verso bambini profughi, “perché non diventino la generazione persa dell’Ucraina”

(Strasburgo) Le ricadute della crisi scatenata dall’aggressione russa in Ucraina “saranno gravi ma dobbiamo agire per non rischiare che la ripresa deragli e si creino divari tra i Paesi europei”. Lo ha detto il commissario all’economia Paolo Gentiloni intervenendo oggi in Parlamento a Strasburgo. Occorrerà quindi “reagire con tutti gli strumenti comuni disponibili e trovare accordo per evitare conseguenze pesanti”. “Solo l’unità e il lavorare insieme saranno la strada da seguire e daranno all’Europa la possibilità di superare la crisi”. Secondo il commissario per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit, “un’economia è forte quando è resiliente e riesce ad adattarsi”, unendo stabilità economica e di bilancio a quella sociale. Il prezzo della pandemia è stato pagato dai più vulnerabili: “Dobbiamo evitare che questo si ripeta con questa nuova e terribile crisi” scatenata dall’aggressione russa. “C’è bisogno di solidarietà forte e rapida”, ha aggiunto Schmit, che si è poi soffermato sulla responsabilità dell’Europa verso le migliaia di bambini e bambine profughi ucraini, “perché non diventino la generazione persa dell’Ucraina: nostra responsabilità è dare loro giusto sostegno, istruzione, assistenza”.