Ucraina: Di Matteo (Mcl), “stiamo mettendo in campo iniziative di solidarietà e vicinanza, di concerto con altre organizzazioni e la Chiesa”

“Il Mcl segue con viva preoccupazione e quotidianamente gli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina, mettendo in campo tutte le sue forze con iniziative di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino in Italia e, in particolare, nella sede di Leopoli, in questi giorni attivissima a soccorrere i tanti civili, le numerose famiglie che stanno scappando dalla tragedia della guerra”: lo dichiara Antonio Di Matteo, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori in una nota.

“Anche i nostri uffici di Chisinau, in Moldavia – afferma -, sono allertati da giorni”. “Naturalmente – precisa Di Matteo – ci stiamo attivando di concerto con le altre organizzazioni di volontariato e con la Chiesa perché il successo di un’iniziativa è nella forza della rete, al di là di qualunque apprezzabile forma di spontaneismo”.