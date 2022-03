Cammino sinodale: Rossano-Cariati, venerdì l’arcivescovo incontra il mondo dell’informazione

Secondo lo spirito del cammino sinodale intrapreso, anche nella diocesi di Rossano-Cariati si sta prestando attenzione alla dimensione dell’ascolto di tutte le componenti della società “per meglio accogliere le esigenze, i bisogni, i desideri e le speranze di ognuno, ma anche per meglio comprendere come oggi viene recepita l’azione pastorale della Chiesa e per conoscere il tipo di Chiesa che ognuno di noi sogna e desidera”. Da mesi, si legge in una nota diffusa dalla diocesi, “stiamo ‘porgendo l’orecchio’ a tutte le professioni. Tra queste, fondamentale è quella del mondo della informazione in tutte le sue componenti. A ispirarci sono le parole contenute nel messaggio di Papa Francesco in occasione della festa di S. Francesco di Sales: ‘L’ascolto è fondamentale anche per una buona informazione. La ricerca della verità comincia dall’ascolto. E così anche la testimonianza attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ogni dialogo, ogni relazione comincia dall’ascolto’. Pertanto, vogliamo ascoltare anche le istanze del mondo dell’informazione”. L’invito è per venerdì 11 marzo alle ore 10:30 nella Sala degli Stemmi, in episcopio a Rossano, per un momento di confronto e dialogo, alla presenza anche dell’arcivescovo, mons. Maurizio Aloise.