Ucraina: Città del Messico, oggi preghiera ecumenica per la pace

Sacerdoti cattolici e ortodossi, insieme alla Conferenza episcopale messicana e ad altre istituzioni cattoliche, si uniscono oggi a una preghiera ecumenica per la pace e la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Insieme alla preghiera ecumenica, un rosario sarà recitato nella basilica di Nostra Signora di Guadalupe e contemporaneamente in altre località del mondo.

In Messico, aderiscono all’iniziativa “Terra Sancta México”, insieme a Magdala, Catholic.net, Zenit, Regnum Christi, Desde la fe, Conferenza dell’episcopato messicano, “Observador y Unión de Voluntades”. I misteri del Santo Rosario saranno recitati dal santuario di Paray-le-Monial in Francia, appunto dalla basilica di Nostra Signora di Guadalupe in Messico e da Gerusalemme, Roma e Ucraina. Ci sarà la presenza speciale dell’archimandrita Nektariy Hajji-Petropoulos della Chiesa ortodossa russa in Messico, che pregherà insieme ai fedeli russi e ucraini. I fedeli sono chiamati a partecipare in modalità virtuale, attraverso i siti e i profili social degli organismi promotori.