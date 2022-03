Coronavirus Covid-19: Petra (Telefono Amico), “con pandemia ci siamo resi tutti conto dell’importanza del benessere psicologico e di quanto sia pericoloso perderlo”

“Con la pandemia ci siamo resi tutti conto dell’importanza del benessere psicologico, di quanto condizioni la nostra qualità di vita e quanto sia pericoloso perderlo”. Lo dice oggi Monica Petra, presidente di Telefono Amico Italia, commentando l’aumento del disagio psichico in conseguenza della pandemia. “È dal 1967 che Telefono Amico Italia si impegna per stare accanto alle persone più fragili e a tutti coloro che si trovano a vivere un momento particolarmente duro. Proprio come quello che ha colpito tutti da marzo 2020 – osserva Petra -. In questo lungo periodo di emergenza ci siamo impegnati molto per rispondere ai bisogni delle tante persone che ci contattavano, abbiamo messo a servizio di tutti, come sempre, la nostra esperienza e competenza”. Adesso, prosegue la presidente di Telefono Amico Italia, “è necessario che anche le Istituzioni si impegnino su questo fronte: iniziamo a vedere alcuni tentativi coraggiosi che vanno in questa direzione e sicuramente possiamo considerarli un buon punto di partenza, occorre ora costruire una rete organica di interventi che possano garantire a tutti un sostegno psicologico di base”.