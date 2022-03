Custodia del creato: Movimento Laudato si’, al via iscrizioni corso di formazione per animatori

Un corso on line di formazione per “animatori Laudato si’”, dal 20 aprile all’11 maggio: è l’iniziativa del Movimento Laudato si’ (Laudato sì movement – Lsm) – già Movimento cattolico mondiale per il clima – una rete di oltre 700 organizzazioni membro, dalle grandi reti internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a parrocchie, leader di base e migliaia di cattolici impegnati a rispondere all’appello urgente per la cura della nostra casa comune lanciato da Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’. Gli “animatori Laudato si’” sono il “cuore” del Movimento Laudato si’ chiamato ad “ispirare e mobilitare” la comunità cattolica: in tutto il mondo sono circa 9000, distribuiti su 113 Paesi nei cinque continenti. In Italia il programma è stato avviato nel 2019 e la rete conta circa 2600 animatori. Molti sono coinvolti nella rete italiana dei Circoli Laudato si’, che in questi due anni ha visto la nascita di più di 200 circoli molto attivi e connessi tra loro. Tra i percorsi specifici, il team di eco spiritualità comprende 120 animatori impegnati a promuovere nelle realtà locali gli strumenti di preghiera nel creato, che si manifestano nell’impegno quotidiano per la cura della casa comune e dei più poveri. Il tema del corso di quest’anno è “Shema’ Israel – Ascolta Israele. Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Il corso è rivolto “a tutti coloro che non vogliono sprecare questa crisi, a tutti coloro che sentono il desiderio di animare le proprie parrocchie e comunità nel vivere la dimensione di Chiesa in uscita attenta al grido dei poveri e della terra”. Si compone di 4 sessioni on line della durata di 1 ora, un questionario di valutazione, un progetto applicativo da realizzare durante la Settimana Laudato si’, dal 22 al 29 maggio 2022. Nella cerimonia conclusiva online, prevista in occasione della Pentecoste, i nuovi animatori riceveranno il mandato come San Francesco davanti al crocifisso di San Damiano “Va e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina” è prevista in occasione della Pentecoste. Il corso è gratuito. Il programma e le info. Il Movimento Laudato si’ ha anche lanciato un appello a vivere un “digiuno dal gas”, ossia evitare il consumo eccessivo di gas in relazione alla crisi in Ucraina.