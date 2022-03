Anoressia e bulimia: Iss-Corriere della sera, il 15 marzo un seminario per fare il punto e un libro di Fiorenza Sarzanini

In occasione della giornata nazionale del Fiocchetto lilla il 15 marzo, al Museo dell’Istituto superiore di sanità saranno diffuse le ultime stime sul fenomeno dei disturbi alimentari e l’aggiornamento della mappa dei servizi sul territorio. Nel corso della tavola rotonda verrà presentato il libro di Fiorenza Sarzanini “Affamati d’amore”, un’occasione per discutere come l’alleanza tra istituzioni e informazione può aiutare a far emergere un tema che sta diventando sempre più urgente tra gli adolescenti e da cui non si può prescindere nei programmi di prevenzione.

Questo evento, in collaborazione con il Corriere della Sera di cui Sarzanini è vicedirettore, “nasce anche per sottolineare l’importanza dell’alleanza tra il mondo dell’informazione e quello di chi fa ricerca e costruisce strategie sanitarie, affinché temi come questi diventino istanze di salute vere e proprie”, si legge nella presentazione. La cronista è la stessa Sarzanini, che tra le nove storie racconta anche la sua per spiegare che può succedere a tutti, nessuno escluso di fare della propria fame un’ossessione. È successo anche a chi poi un giorno avrebbe disegnato le pagine di un grande quotidiano nazionale.

L’evento intende fare il punto sugli aggiornamenti epidemiologici, sullo stato dell’arte della realtà clinica e delle strategie di contrasto senza

dimenticare che Dca (Disturbi del comportamento alimentare), non è un solo un acronimo ma un disagio profondo, di donne e uomini, spesso adolescenti, che ogni giorno scommettono di resistere al desiderio di annullarsi per sempre. All’incontro interverranno fra gli altri, oltre a Sarzanini, il presidente Iss Silvio Brusaferro; il giornalista Mario Calabresi, Massimo Ammaniti, docente di psicopatologia dello sviluppo, Università La Sapienza, Roma.