Diocesi: Bolzano-Bressanone, 15 persone adulte si preparano al battesimo

Da tempo quindici persone adulte si stanno preparando nella diocesi di Bolzano-Bressanone a ricevere il battesimo. Nella prima domenica di Quaresima, in duomo a Bolzano, hanno partecipato al rito di elezione esprimendo ufficialmente il loro desiderio di essere battezzate. Nella sua omelia – riferisce la diocesi – il vescovo, mons. Ivo Muser, ha ricordato che con il battesimo “apparteniamo in modo definitivo a Dio, è il dono più grande che Dio ci possa fare: essere per sempre figlio e figlia di Dio”. “Essere cristiani – ha proseguito – significa anche appartenere alla comunità della sua Chiesa, che spera, si impegna, fallisce, si mette in cammino”. Con l’augurio di un buon cammino, la benedizione e la consegna di una piccola croce a ricordo del rito di elezione mons. Muser ha salutato i catecumeni che ora sia apprestano all’ultima tappa, quella del battesimo nella rispettiva parrocchia.