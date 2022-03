Diocesi: Cesena-Sarsina, lunedì si illustra il programma delle celebrazioni in occasione dei 200 anni da morte di Papa Pio VII

È convocata, per lunedì 14 marzo, alle 15, in episcopio a Cesena, in via Vescovado 9, una conferenza stampa per illustrare il programma delle celebrazioni in occasione dei 200 anni dalla morte del cesenate Papa Pio VII, al secolo Barnaba Chiaramonti.

Alla conferenza stampa interverranno mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Walter Amaducci, vicario per la pastorale e segretario del Comitato, dom Mauro Maccarinelli, priore dell’abbazia di Santa Maria del Monte, Christian Castorri, vicesindaco di Cesena e assessore ai Lavori pubblici, Elisabetta Bovero, dirigente del settore Biblioteca Malatestiana e Cultura, Maria Cristina Casana d’Ottaviano Chiaramonti della famiglia Chiaramonti, Marino Mengozzi, direttore dell’Ufficio diocesano arte sacra e beni culturali.