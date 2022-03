Università Cattolica: Roma, il 10 marzo Sandra Gallina (Commissione Ue) apre l’anno formativo Altems con una lecture su nuova Europa della salute dopo il Covid-19

“La nuova Europa della salute dopo il Covid-19” è il titolo della lecture che Sandra Gallina, Director General for Health and Food Safety, European Commission, terrà in occasione della giornata inaugurale dei programmi formativi dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica che si terrà giovedì 10 marzo alle 11 nell’aula San Camillo della Facoltà di Medicina e chirurgia – Istituti Biologici del campus di Roma (largo F. Vito, 1) e che potrà essere seguita anche collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo.

L’evento sarà aperto da Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, e da Americo Cicchetti, ordinario di organizzazione aziendale alla Facoltà di Economia e direttore Altems.

Alle 11.15 la lecture di Sandra Gallina che sarà seguita, alle 11.45, dalla sessione “Trasformare i sistemi sanitari dopo il Covid-19” con le relazioni dei professori dell’Università Cattolica Renato Balduzzi, ordinario di diritto costituzionale; Walter Ricciardi, ordinario di igiene generale e applicata; Maria Chiara Malaguti, ordinario di diritto internazionale all’Università Cattolica. Alle 12.15 un particolare Question Time sui temi principali della mattinata, con il coinvolgimento degli studenti dell’Alta scuola.