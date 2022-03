Ucraina: Commissione Ue, pagina web per le persone in fuga dalla guerra. Informazioni pratiche, viaggio, diritti dei rifugiati

La Commissione Ue ha lanciato una pagina web contenente informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. “Finora, la guerra in Ucraina ha costretto oltre due milioni di persone ad abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza, protezione e assistenza. Molti altri sfollati – si legge in una nota – sono in movimento sia all’interno che all’esterno del Paese e hanno bisogno di un riparo e di informazioni di base sui loro diritti quando arrivano nell’Ue”. Il sito web contiene informazioni sull’attraversamento dei confini, i diritti all’arrivo e informazioni sul proseguimento del viaggio. La pagina web è disponibile qui in inglese e la versione in lingua ucraina sarà disponibile domani.