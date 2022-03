Diocesi: Bologna, da oggi a domenica il card. Zuppi in visita pastorale alla zona Corticella

Da oggi a domenica 13 marzo l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, sarà in visita pastorale alla zona Corticella, dove incontrerà le parrocchie, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Il card. Zuppi dialogherà anche con i giovani, le famiglie, gli anziani e gli ammalati e visiterà le chiese e alcune strutture di cura e aggregazione. Riprende così la visita pastorale all’arcidiocesi, nelle varie zone, momento di conoscenza e comunione, dopo alcuni mesi di interruzione a causa dalla pandemia. Fra i tanti incontri con le realtà locali, alcuni saranno pubblici. Questa sera alle ore 20.45 il card. Zuppi interverrà a quello con i membri del settore liturgia nel salone polivalente dell’Oratorio “San Savino” (via San Savino, 37).

Giovedì 10, alle ore 20.45, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alla Dozza (via della Dozza, 5/2) incontrerà quanti si occupano della carità.

Venerdì 11, alle ore 8.30, celebrerà la messa nella chiesa dei Santi Monica e Agostino (via di Corticella, 229/2), alle ore 18 guiderà la Via Crucis al parco del Laghetto (via dei Giardini) e alle ore 20.45 avrà l’incontro con i catechisti sempre nella chiesa dei Santi Monica e Agostino.

Sabato 12, alle ore 11, presiederà l’assemblea della zona pastorale nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alla Dozza.

Domenica 13, alle ore 11, l’arcivescovo celebrerà la messa conclusiva della visita pastorale nella palestra dell’Oratorio “San Savino” con una rappresentanza della zona.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid. Info: www.chiesadibologna.it.