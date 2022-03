Giornata mondiale salute orale: Caritas Roma, il 20 marzo attività di sensibilizzazione alla Cittadella della carità

La Caritas di Roma aderisce alla Giornata mondiale della salute orale, promossa dalla Federazione dentale internazionale (Fdi), in collaborazione con l’Associazione italiana odontoiatri (Aio), un appuntamento giunto alla decima edizione. Domenica 20 marzo, dalle ore 9.30 alle 13, presso la Cittadella della carità (via Casilina vecchia, 19) verranno svolte delle attività di sensibilizzazione e di promozione della salute orale tra gli ospiti dei centri Caritas, i volontari e gli operatori sociali. Sulla scorta delle indicazioni della Federazione dentale internazionale che organizza la Giornata nel mondo e in presenza del “past president”, l’italiano Gerhard Seeberger, i volontari del Centro odontoiatrico della Caritas, dentisti e igienisti dentali, insieme a dentisti dell’Aio, forniranno indicazioni e dimostrazioni pratiche sulla corretta igiene orale comunicando “pillole” di prevenzione. Saranno distribuiti gratuitamente spazzolini per adulti e bambini donati alla cittadinanza nell’ambito della campagna “Felici e con…denti”, nonché dentifrici e materiale informativo.