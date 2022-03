Ucraina: diocesi di Lucca, accolti i primi 36 profughi

Negli ultimi giorni sono arrivati i primi profughi dall’Ucraina accolti in strutture della diocesi di Lucca o in case e appartamenti di privati messi a disposizione dalla diocesi. Attualmente, con il coordinamento della Caritas diocesana, sono state accolte 32 persone prevenienti dall’Ucraina: 26 hanno trovato alloggio nella zona della Piana, 6 nella zona di della Versilia. L’accoglienza avviene in stretto collegamento con la Prefettura e con i Comuni del territorio. La diocesi ha ricevuto la disponibilità a ospitare profughi ucraini da parte di 103 soggetti (tra parrocchie e privati), così suddivisi: 54 nella zona della Piana di Lucca; 24 nella zona della Versilia; 11 nella zona della Mediavalle e Garfagnana; 14 da fuori del territorio diocesano (Pisa e Pescia). Mettendo insieme queste 103 disponibilità viene raggiunto un totale di poco oltre 200 posti letto (di cui al momento occupati risultano solo i 32 di cui sopra). Insieme agli aiuti materiali immediati, la diocesi ha creato un gruppo interno di coordinamento e consultazione anche in vista del prossimo futuro, pensando cioè alla possibile promozione e integrazione dei profughi nel tessuto sociale locale. Di questo gruppo fanno parte, oltre a Caritas, l’Ufficio Migrantes, il Centro missionario diocesano e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Altri organi diocesani saranno coinvolti in base all’evolversi della situazione.