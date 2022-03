Mobilità sostenibile: Roma, dal 21 al 23 aprile la seconda edizione degli Electric Days

Come si sta muovendo l’Italia per la transizione ecologica? Cosa stanno facendo le istituzioni per renderla possibile? Quali soluzioni offre oggi l’industria per cambiare la nostra mobilità, rendendola comunque accessibile? Quali sono le prospettive della ricerca? Come si trasformano i rischi per la filiera industriale in opportunità di sviluppo per il Paese? Saranno queste le principali domande al centro della seconda edizione degli Electric Days, l’appuntamento phygital promosso da Motor1.com e InsideEVs.it sull’elettrificazione della mobilità, in programma dal 21 al 23 aprile al Maxxi di Roma.

L’evento, spiegano i promotori, “si svolgerà in concomitanza con la Giornata mondiale della terra, con una nuova formula pensata per approfondire la transizione ecologica della mobilità, le novità e le tendenze di settore: talk, dirette streaming, approfondimenti e live social interattivi si svilupperanno all’interno della sala Auditorium del Museo Maxxi di Roma e saranno trasmessi in diretta sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter e Twitch di Motor1.com e InsideEVs”. Obiettivo di questa edizione, che sarà supportata da una nuova piattaforma multi editore e da un palinsesto tematico di rinnovata concezione, “promuovere la cultura dell’economia circolare, informare e sensibilizzare pubblico, aziende e istituzioni sulle innumerevoli opportunità offerte dall’elettrificazione”.

Protagonisti dell’appuntamento saranno i protagonisti della transizione: imprenditori e manager di spicco del mondo automotive e poi esperti e rappresentanti delle istituzioni che illustreranno i prossimi step sul cammino di questa rivoluzione appena avviata.