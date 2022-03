Noticum: sulla rivista missionaria multimediale una testimonianza sull’Ucraina e il Convegno giovanile

Sul numero di marzo di Noticum, la rivista multimediale della fondazione Missio, viene presentato tutto il materiale per l’animazione della Giornata dei missionari martiri: 7 video di cui quattro storie di martiri: il gesuita padre Stan Swamy, Charles de Foucauld, il francescano padre Cosma Spessotto, la volontaria vicentina Nadia De Munari dell’Operazione Mato Grosso. Nelle pagine a seguire la prevalenza delle “quote rosa nei laici in missione” secondo Beppe Magri, i commenti ai vangeli delle domeniche di marzo, curata da don Marco Testa, direttore del Cum, l’esperienza di due anni nelle Filippine di don Graziano Gavioli, che a Modena si occupa di migranti e in una parrocchia applica la pastorale dell’accoglienza. E poi la presentazione del Comigi, il Convegno missionario giovanile che si svolgerà a Roma (Sacrofano) dal 22 al 25 aprile. Quindi due realtà in Toscana nate da laici che sono tornati dalla missione: le cooperative I piaceri della vita e Calafata. Seguono la campagna di fraternità della chiesa brasiliana, la lettera di padre Simone Piccolo, saveriano nelle filippine, la preoccupazione dei vescovi filippini per le presidenziali con l’invito a “non votare chi distorce la verità”, la guerra in ucraina vista da padre Alessio Budziak, prete ucraino in servizio nella diocesi di Mondovì. Per finire una riflessione su Querida Amazonia, a due anni dalla sua pubblicazione. Il numero della rivista può essere letto e scaricato qui.