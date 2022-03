Ucraina: metropolita Epifanio (Chiesa ortodossa autocefala), conversazione in video conferenza con il card. Krajewski. “Siamo grati a Papa Francesco”

Ieri, 8 marzo, il metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina Epifanio, capo della Chiesa ortodossa autocefala dell’Ucraina, ha avuto un incontro in videoconferenza con il card. Konrad Krajewski, rappresentante personale di Papa Francesco, che attualmente si trova a Leopoli. Alla conversazione ha preso parte anche l’arcivescovo di Leopoli della Chiesa cattolica latina, mons. Mechyslav Mokshytskyi. A darne notizia è l’ufficio stampa della Chiesa ortodossa ucraina (Pcu). “A nome di pPapa Francesco – si legge nel comunicato ripreso anche dalla agenzia Risu -, il card. Krajewski ha testimoniato la compassione per il popolo ucraino in questo il calvario. Il metropolita Epifanio ha ringraziato Papa Francesco per aver pregato per la pace in Ucraina e per essersi preso cura delle vittime di guerra e dei rifugiati”. “Siamo grati al Papa, così come ai cattolici e a tutti i cristiani nel mondo per aver pregato per la pace per l’Ucraina e il sostegno del nostro popolo durante la guerra”, ha affermato il primate della Chiesa ortodossa ucraina. L’arcivescovo Mechyslav Mokshytskyi ha annunciato che si terrà a Leopoli una preghiera ecumenica per la pace per l’Ucraina con la partecipazione dei gerarchi della Chiesa ortodossa ucraina. Data e luogo saranno comunicati in seguito. La nunziatura apostolica invece sul suo sito annuncia che tra i vari appuntamenti in programma il card. Krajewski, inviato speciale del Santo Padre per l’assistenza umanitaria in Ucraina, domani avrà un incontro con i membri del Consiglio delle Chiese e delle organizzazioni religiose di Ucraina.