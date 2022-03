Ucraina: soldati argentini e britannici pregano insieme per la pace, a quarant’anni dalla guerra delle Falkland

Ex combattenti argentini e inglesi hanno partecipato alla messa per la pace presieduta il 7 marzo nella basilica nazionale di Nostra Signora di Lujan dal vescovo castrense, mons. Santiago Olivera, e concelebrata dal suo omologo britannico, mons. Paul Mason, e dai cappellani militari di entrambi i Paesi, a quarant’anni dalla guerra delle Falkland, che si combatté tra argentini e britannici per il possesso dell’arcipelago dell’Atlantico australe.

Nel santuario mariano nazionale, il capitano di artiglieria argentino Héctor Tessey e il capitano Peter Plunkett hanno portato l’immagine della “Vergine malvinera di Luján” sull’altare. Si tratta di un’immagine che ha un grande valore per l’Esercito argentino; è stata recentemente restituita al Paese dopo anni di permanenza nella cattedrale militare britannica.

La celebrazione eucaristica è stata richiesta dall’associazione civile “La Fe del Centurión” ed è stata l’occasione anche per pregare per la pace, nell’attuale contesto del conflitto in Ucraina. “Ci rendiamo conto, ancora una volta, che la pace è un bene a cui tutti dobbiamo, veramente gli ‘operatori di pace’ saranno chiamati figli di Dio. Questa è la nostra fede, questo è ciò che crediamo”, ha ricordato mons. Olivera nell’omelia.

Ricordando quanto accaduto 40 anni fa, il vescovo castrense argentino ha fatto notare che quegli eventi non possono essere dimenticati, ma “ci fanno pensare alle strade che costruiscono un mondo futuro in cui il dialogo e il rispetto vengono al rimo posto”. Anche nel nostro tempo, allo stesso tempo, “nel mondo e nel nostro Paese, dobbiamo percorrere strade di giustizia e di verità se vogliamo consolidare una pace duratura”.