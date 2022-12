Solidarietà: Associazione “Bambino Gesù del Cairo” e chef Francesco Mazzei insieme per i bambini poveri

Ieri sera, nello storico Palazzo Altieri, in piazza del Gesù a Roma, si è tenuta una cena di beneficenza per raccogliere i fondi necessari ad acquistare una cucina per i bambini della Casa di accoglienza “Oasi della Pietà” del Cairo. La cucina sarà anche una scuola di alta professionalità, in grado di formare i ragazzi per dare loro la possibilità di un futuro migliore, grazie agli insegnamenti dello chef Francesco Mazzei, il quale offrirà gratuitamente la sua consulenza ed il suo insegnamento ai giovani ospiti della casa di accoglienza.

A tal proposito, alla presenza degli ospiti, è stato sottoscritto un accordo tra l’Associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus”, presieduta da mons. Gaid Yoannis Lahzi, già segretario particolare di Papa Francesco, e lo stesso Mazzei, volto a offrire corsi di cucina ai giovani della Casa, al personale che lavorerà nella cucina della Casa e nella Cucina del Women’s and Children’s Hospital del Cairo, dando, altresì, la possibilità a chi lo desiderasse, facente parte della popolazione egiziana, di aderire ai corsi formativi specialistici. Si darà così vita nella Casa di accoglienza “Oasi della Pietà” ad una “scuola cucina”, nella quale poter elaborare un programma alimentare e realizzare cibi e pasti salutari a favore dei bambini ospitati ed assistiti nella citata struttura e nell’Ospedale “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”. Allo stesso tempo, la medesima “scuola cucina” dovrà fungere da laboratorio per una scuola in grado di offrire ai bambini abbandonati la possibilità di acquisire una formazione professionale che li possa inserire nel mondo del lavoro con il titolo di chef o di cuoco. Lo chef Mazzei, di rango internazionale, si impegna in opere di carattere umanitario, mettendo a disposizione la sua arte e la sua professionalità al servizio degli ultimi e dei malati. Nel 2019 gli è stata conferita dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nomina a cavaliere.

L’associazione “Bambino Gesù del Cairo Onlus” si prefigge l’obiettivo di tutelare, in Egitto, i bambini poveri ed abbandonati, attraverso la realizzazione di due importanti progetti: l’Oasi della Pietà ed Il Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital.