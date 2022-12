Gioco d’azzardo: Mancuso (Consiglio regionale calabrese), “stiamo valutando di dare limiti agli orari di aperture delle sale”

“Stiamo valutando se non lasciare ai sindaci gli orari di regolamentazione degli orari di ingresso e chiusura delle sale giochi e quindi di dare un limite agli orari di apertura”. Sulla questione della legge sul gioco d’azzardo in Calabria è intervenuto Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale calabrese, in visita questa mattina agli uffici Rai di Cosenza. “Dal 2018 viene rinviata l’applicazione della legge sul gioco nella nostra regione. Noi vogliamo regolamentare in materia e siamo aperti al miglioramento nella norma”, ha detto Mancuso. “Daremo dei limiti come li hanno dati altre regioni , non abbiamo alcun interesse di parte ma solo l’interesse dei cittadini calabresi”, ha concluso.