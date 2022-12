Associazioni: Ac Foligno, domani la festa per i 150 anni in diocesi

Domani, giovedì 8 dicembre, festa liturgica dell’Immacolata, l’Azione Cattolica della Chiesa di Foligno festeggia i suoi 150 anni di presenza associativa nella diocesi. La festa, il cui obiettivo è quello di narrare il cammino di un’esperienza ecclesiale capace di generare comunità e futuro, inizierà alle 15 presso la sala Battenti dell’Istituto San Carlo, in via A. Saffi a Foligno, con un convegno dal titolo “Che senso ha oggi l’Azione Cattolica?” dove interverranno don Tony Drazza, assistente unitario dell’Ac diocesana di Nardò-Gallipoli, e Adelaide Iacobelli, responsabile nazionale dell’Area Promozione dell’Azione Cattolica italiana.

Poi ci si trasferirà al santuario della Madonna del Pianto per celebrare alle 18 la santa messa con mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.