Diocesi: Savona, dall’8 dicembre ritornano le “Bancarelle natalizie” nel Chiostro francescano

Dall’8 all’11 dicembre, dalle ore 15,30 alle 18,30, a Savona, nel Chiostro francescano (ingresso da piazza del Duomo) si terranno le “Bancarelle natalizie” organizzate dalla Direzione del complesso museale della cattedrale insieme al suo gruppo di lavoro, attivo nell’ambito della progettazione didattica, nell’animazione di eventi e nelle visite guidate. L’iniziativa mette a disposizione per il bene comune i preziosi spazi articolati e coperti del chiostro insieme all’offerta gratuita d’ingresso alla Cappella Sistina per ammirarne l’arte e gustarla in un clima di serena condivisione.

Ci sarà dunque l’opportunità di passeggiare nella delicata cornice del chiostro illuminato e dare inizio alla “corsa ai regali” visitando le architetture quattrocentesche e offrendo un aiuto al nostro prossimo in difficoltà, vicino o lontano che sia. Nella Cappella Sistina ad attendere i visitatori un presepe di “macachi” a cura dell’associazione Macachi Lab: le statuine in terracotta della tradizione popolare albisolese, opera delle figurinaie Simonetta e Renata, sorprenderanno anche per l’inaspettato insediamento.

Sono invitate ad esporre il loro nobile operato le associazioni benefiche di volontariato, sia quelle già presenti nella scorsa edizione sia quelle operanti in quest’ultimo anno di attività del museo. “È importante incentivare l’attività di questi gruppi, impegnati generosamente a favore della cultura ma soprattutto a favore di chi è più svantaggiato e sfortunato”, dichiara la Direzione museale.