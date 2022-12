Cinema: Acec Torino, film e tavola rotonda con Anton Dolin su “Guerra e pace”

“Guerra e pace”, un titolo che ben sintetizza l’attualità della tavola rotonda organizzata da Ancci – Associazione nazionale circoli cinematografici Italiani, in occasione dei 35 anni della rivista Filmcronache, in collaborazione con Aiace (Associazione italiana Amici del cinema d’essai) e con Acec (Associazione cattolica esercenti cinema), a Torino il 19 dicembre, dalle 18, presso il cinema Massimo nell’ambito del festival Sotto18.

L’incontro è incentrato sulla capacità del cinema di raccontare (e a volte anticipare) la situazione geopolitica contemporanea, con particolare attenzione all’evolversi del conflitto russo-ucraino. Protagonisti, il critico cinematografico e dissidente Anton Dolin, che dal 2021 ha aperto il canale YouTube “Radio Dolin”, dedicato al cinema e alla cultura contemporanei, Paolo Perrone, direttore della rivista Filmcronache, lo storico Marco Buttino e la studiosa di lingua e letteratura russa Eugenia Gaglianone. Prima dell’incontro in programma la proiezione del film “Il naso o la cospirazione degli anticonformisti” (Russia 2020), firmato da uno dei maestri dell’animazione sovietica e russa, Andrey Khrzhanovsky, e introdotto da Eugenia Gaglianone.