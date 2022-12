Diocesi: Molfetta, stasera mons. Cornacchia ordina un nuovo sacerdote

Stasera, alle ore 19.30, nella cattedrale “Santa Maria Assunta” di Molfetta, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, mons. Domenico Cornacchia, presiederà la celebrazione eucaristica e conferirà l’ordinazione presbiterale al diacono Leonardo Andriani, nei primi vespri della solennità dell’Immacolata Concezione.

Il novello presbitero presiederà la prima celebrazione eucaristica domani, giovedì 8 dicembre, alle ore 11, nella parrocchia Madonna della Pace; sabato 10 dicembre, alle ore 19, nella parrocchia San Pio X di Molfetta.

Don Leonardo, classe 1995, ha frequentato la parrocchia San Pio X in Molfetta. La sua vocazione al sacerdozio ha inizio durante la scuola media quando frequenta il seminario diocesano fino al diploma presso il liceo delle scienze umane “Vito Fornari” di Molfetta. Successivamente vive la formazione nel Seminario regionale “Pio XI” dove consegue il baccalaureato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà teologica pugliese. Ha proseguito gli studi con la specializzazione in Antropologia teologica. È collaboratore presso la parrocchia Madonna della Pace in Molfetta.