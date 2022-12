Anniversari: Misericordia Prato, una piccola cintola per i quarant’anni della sezione femminile

Il simbolo della città e dell’antica devozione mariana dei pratesi per celebrare i quarant’anni di attività. La sezione femminile della Misericordia di Prato ha deciso di donare, ai suoi iscritti e a chi ha festeggiato l’anniversario di fondazione, una riproduzione fedele della Sacra Cintola. L’autore della preziosa reliquia in miniatura – in argento e della lunghezza di dodici centimetri – è Alfiero Lippi, restauratore in pensione e Governatore dei Cavalieri del Sacro Cingolo.

Ieri, martedì 6 dicembre, nel salone della Misericordia in via Galcianese, il vescovo Giovanni Nerbini ha celebrato una messa di ringraziamento in occasione dello speciale anniversario. “Ho voluto che per questa importante ricorrenza ci fosse qualcosa di significativo da un punto di vista religioso e storico e che fosse legato a Prato. La Sacra Cintola incarna, da secoli, tutto questo”, spiega la presidente della sezione femminile, Maria Petrà.