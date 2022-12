Diocesi: Vicenza, domenica ordinazione episcopale e inizio del ministero pastorale di mons. Brugnotto

(Foto: agenzia foto film Treviso )

Domenica 11 dicembre la diocesi di Vicenza accoglierà il suo nuovo pastore con un’unica solenne celebrazione durante la quale mons. Giuliano Brugnotto sarà ordinato vescovo e inizierà il suo ministero episcopale. L’appuntamento è alle 15 in cattedrale. Il rito di ordinazione sarà presieduto dal cardinale vicentino Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano; il vescovo emerito, mons. Beniamino Pizziol, e il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, saranno co-consacranti principali; hanno confermato la loro presenza il patriarca di Venezia e 25 vescovi provenienti dal Triveneto e, per amicizia al novello vescovo, da altre zone d’Italia. Tra loro anche un altro cardinale, Francesco Coccopalmerio. Dopo l’ordinazione sarà lo stesso neo vescovo a presiedere la liturgia eucaristica: la prima come nuovo pastore della Chiesa vicentina.

Particolarmente nutrita la delegazione di preti e fedeli proveniente da Treviso: a loro saranno riservati più di un terzo dei posti disponibili in cattedrale. La celebrazione è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Molte anche le autorità civili e militari vicentine che prenderanno parte alla celebrazione, a partire dal prefetto, dal sindaco e presidente della provincia e dal questore. Mons. Brugnotto ha voluto che la celebrazione di domenica abbia un taglio essenzialmente ecclesiale e pastorale. Non vi saranno dunque discorsi ufficiali da parte delle autorità, cui il novello vescovo farà invece visita di cortesia nei giorni successivi alla sua ordinazione. Mons. Brugnotto, che ha ricevuto in dono dal suo predecessore mons. Pizziol anello, croce pettorale e il pastorale da lui tante volte utilizzato nel visitare la diocesi, ha inoltre suggerito a chiunque avesse intenzione di fargli un dono, di devolvere piuttosto un’offerta a sostegno di un piccolo ospedale in allestimento in Pakistan (le indicazioni su come fare si trovano sul sito diocesano).

La diocesi di Vicenza ha organizzato un servizio di bus navetta dal parcheggio del Centro Onisto a piazza Duomo, attivo dalle 14; il servizio sarà attivo anche per il ritorno.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e Telepace e sul canale YouTube della diocesi. Il settimanale diocesano La Voce dei Berici, il quotidiano Avvenire e il Tg della Chiesa vicentina “Voce e Parola” dedicano uno speciale al nuovo vescovo.