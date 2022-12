Povertà: ActionAid, il 15 dicembre a Roma la presentazione del Dossier sul diritto alla residenza

A Roma moltissime persone sono escluse dalla possibilità di esercitare il diritto alla residenza. Gli ultimi due anni sono stati segnati dalle importanti mobilitazioni promosse dalle persone escluse dall’iscrizione anagrafica e da un’ampia rete a loro sostegno. Il dossier “Il domani della residenza”, curato dal Comitato di Quartiere Quarticciolo e da ActionAid Italia, cerca di rispondere alle domande: l’esclusione dal conseguimento dell’iscrizione anagrafica è un problema contingente oppure di lunga durata? La relazione strettissima che, di fatto o di diritto, intercorre tra residenza ed esercizio dei diritti è connaturata a questo istituto oppure è una precisa scelta politica? È possibile immaginare che l’accesso ai diritti sia garantito da logiche e procedure separate da quelle anagrafiche? La presentazione del 15 dicembre – ore 18.30 – Casa di quartiere via Ugento 30, a Roma, è un’occasione per discutere, in maniera plurale, di questi temi. Alla presentazione insieme ad ActionAid e al Comitato Quarticciolo parteciperanno i ricercatori e gli attivisti che, con le loro testimonianze, hanno dato forma a questo dossier: Michele Colucci (ricercatore Cnr), Enrico Gargiulo (professore di sociologia generale all’Università di Bologna), Andrea Carrozzini (medico), Antonello Ciervo (avvocato e socio Asgi), Ilaria Manti (associazione Nonna Roma). Sono state invitate le amministrazioni comunali e municipali.