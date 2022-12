Diocesi: Sessa Aurunca, l’amministratore apostolico Giacomo Cirulli inizierà il suo ministero episcopale domenica 11 dicembre

“La diocesi di Sessa Aurunca annuncia con gioia che mons. Giacomo Cirulli inizierà il suo ministero episcopale in questa Chiesa locale domenica 11 dicembre, alle ore 18.30, presso la Basilica cattedrale Ss. Pietro e Paolo”.

Come si legge nel Decreto del Dicastero per i vescovi di sabato 3 dicembre, il Papa ha nominato il vescovo di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo, mons. Giacomo Cirulli, amministratore apostolico della diocesi di Sessa Aurunca la cui sede episcopale si è resa vacante per il trasferimento del vescovo Orazio Francesco Piazza alla diocesi di Viterbo.