Natale: Bologna, sabato il card. Zuppi parteciperà all’inaugurazione del Presepe del Comune nel Cortile d’onore in Palazzo D’Accursio

Sabato 10, alle ore 15, nel Cortile d’onore di Palazzo D’Accursio l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, parteciperà all’inaugurazione del “Presepe del sorriso” insieme al sindaco, Matteo Lepore, e al termine benedirà l’opera realizzata dallo scultore Paolo Gualandi.

Alle ore 16 nel Loggione monumentale di San Giovanni in Monte (via Santo Stefano, 27) il card. Zuppi parteciperà all’apertura della “Rassegna del Presepio” proposta dall’Associazione italiana amici del Presepio di Bologna.

Alle ore 18.00 nella chiesa del Corpus Domini (via Enriques, 56) l’arcivescovo celebrerà la messa, animata dal coro “Le verdi note”, nell’anniversario della morte di Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano. La liturgia sarà preceduta alle ore 16 dal “Cantanatale. Da Betlemme a Greccio”.

Domenica 11 alle ore 21.00 in cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa nel centenario della nascita di don Luigi Giussani nell’ambito dell’evento “Giussani 100 – Bologna” proposto dal Movimento di Comunione e Liberazione del quale fu fondatore. La liturgia sarà trasmessa anche in streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.