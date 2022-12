Papa Francesco: udienza, “nella vita ci sono decisioni che non sono buone, e segni che le smentiscono”

“Nella vita ci sono decisioni che non suono buone, e ci sono segni che le smentiscono”. Lo ha spiegato, a braccio, il Papa, che ha dedicato la catechesi di oggi, pronunciata in Aula Paolo VI, alla fase immediatamente seguente alla decisione presa, nel processo del discernimento. “Uno dei segni distintivi dello spirito buono è il fatto che esso comunica una pace che dura nel tempo”, ha fatto notare Francesco: “Se prendi una decisione, e poi ti dà pace e dura nel tempo, è un buon segnale. Una pace che porta armonia, unità, fervore, zelo: esci dal processo migliore di come sei entrato”. “Se prendo la decisione di dedicare mezz’ora in più alla preghiera, e poi mi accorgo che vivo meglio gli altri momenti della giornata, sono più sereno, meno ansioso, svolgo con più cura e gusto il lavoro, anche le relazioni con alcune persone difficili diventano più agevoli”, l’esempio scelto dal Papa, secondo il quale “questi sono tutti segni importanti che vanno in favore della bontà della decisione presa”. “La vita spirituale è circolare”, la tesi di Francesco: “la bontà di una scelta è di giovamento a tutti gli ambiti della nostra vita. Perché è partecipazione alla creatività di Dio”.