Bioetica: costituito il nuovo Comitato nazionale. Presidente è Angelo Luigi Vescovi. Meloni, “si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale”

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, è stato costituito il Comitato nazionale per la bioetica. A ricoprire la carica di presidente è il prof. Angelo Luigi Vescovi. I vicepresidenti sono il dott. Riccardo Di Segni, il prof. Mauro Ronco, la prof.ssa Maria Luisa Di Pietro. Ne dà notizia Palazzo Chigi spiegando che gli altri componenti del Comitato sono: prof.ssa Luisella Battaglia; prof. Carlo Antonio Barone; prof. Raffaele Calabrò; prof. Stefano Canestrari; prof. Tonino Cantelmi; prof.ssa Cinzia Caporale; prof. Giuseppe Casale; prof. Lorenzo d’Avack; prof. Antonio Da Re; prof.ssa Maria Grazie De Marinis; cons. Luisa De Renzis; prof. Alberto Gambino; prof.ssa Maria Pia Garavaglia; prof. Silvio Garattini,; dott.ssa Matilde Leonardi; dott. Andrea Domenico Maria Manazza; avv. Domenico Menorello; prof. Maurizio Mori; prof.ssa Assunta Morresi; prof. Alessandro Nanni Costa; prof.ssa Claudia Navarini; dott. Carlo Maria Petrini; prof.ssa Giovanna Razzano; dott. Marcello Ricciuti; dott.ssa Giuliana Ruggieri; prof. Luca Savarino; prof.ssa Lucetta Scaraffia; prof. Stefano Semplici; prof. Grazia Zuffa.

Il Comitato nazionale per la bioetica resta in carica quattro anni a decorrere dalla data del 6 dicembre 2022.

“Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione del Comitato nazionale di bioetica”, commenta il residente Meloni, aggiungendo che “nella nomina di questo importante organismo si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale, e dell’inclusione di un’ampia varietà territoriale, di esperienze e provenienze. Nel Cnb sono stati assicurati la prevista rotazione dei membri, l’equilibrio di genere e le rappresentanze delle aree medica, filosofica, giuridica, delle competenze biotecnologiche e religiose. Formulo al Comitato i migliori auguri di buon lavoro”.