Sanità: Anelli (Fnomceo), “bene incontro con ministro Schillaci. Sostenga i professionisti del Ssn per salvare il sistema salute”

Foto: Ufficio stampa Fnomceo

“Abbiamo chiesto al ministro Orazio Schillaci un aiuto. Gli abbiamo chiesto di sostenerci nel ruolo che, come professionisti del Servizio sanitario nazionale, abbiamo per raggiungere obiettivi di salute”. Così Filippo Anelli, presidente Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), uscendo dall’incontro con il ministro della Salute Orazio Schillaci. Incontro giudicato “molto positivo”.

“Abbiamo apprezzato la disponibilità all’ascolto e la sensibilità del ministro nei confronti delle professioni sanitarie – aggiunge Anelli –. Sensibilità manifestata anche oggi in audizione in Senato sulle linee programmatiche del suo ministero. Si conferma la particolare attenzione del ministro nei confronti delle professioni sanitarie”. Al centro del colloquio, le problematiche che affliggono il Servizio sanitario nazionale, che hanno spinto la Fnomceo a varare la campagna “Invisibili”, presentata oggi. “L’attuale Governo – spiega Anelli – porta il peso delle difficoltà ataviche del sistema, che non hanno ancora trovato una completa soluzione”. Per questo è importante “riannodare i fili, avviare un dialogo. Con questo obiettivo – conclude –, abbiamo chiesto al ministro di convocare la Consulta delle professioni sanitarie e di incontrare i sindacati medici, recependo anche su questo versante una grandissima disponibilità. L’intento comune è quello di salvare, tutti insieme, il nostro Servizio sanitario nazionale”.

Al centro del discorso anche l’educazione continua in medicina, che deve essere rinnovata valorizzando la formazione sul campo e alleggerendola dalla burocrazia. È stato chiesto, a tal fine, di convocare la Commissione Ecm.