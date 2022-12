Don Luigi Giussani: Riccione, il 9 dicembre testimonianza e incontro con Giancarlo Cesana

In occasione del centenario della nascita del fondatore di Comunione e Liberazione don Luigi Giussani, venerdì 9 dicembre, alle 21, nel Palazzo del Turismo di Riccione, si terrà l’incontro, che ha per titolo “Il cristianesimo, una storia d’amore”, proposto da Comunione e Liberazione Riccione.

Sarà un incontro vivo, non una celebrazione del passato, con testimonianze di chi ha cambiato la propria vita nell’incontro con don Luigi Giussani. Interverrà Giancarlo Cesana (Università degli studi Milano-Bicocca), che ha condiviso per tanti anni con don Giussani la conduzione del Movimento. Sono previsti gli interventi di Marina Valmaggi (cantautrice), Cristina Codicé (presidente Ass. Centro 21), Alver Metalli (giornalista Buenos Aires), Fiorenza Matteoni (architetto in Oman). Il gruppo “Zafra” curerà l’introduzione musicale.