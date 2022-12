Germania: cosa cercano i tedeschi su Google? Papa Francesco, cardinali, vescovi e feste comandate i temi più cliccati

Annuale ricerca dell’agenzia di stampa cattolica tedesca Kna sui termini ecclesiali più ricercati su Google in Germania. Tra i cardinali e i vescovi, al primo posto si trova il card. Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia, seguito da Reinhard Marx, cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Buon posizionamento tra l’elenco delle gerarchie ecclesiastiche per il vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, che è presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk). Tra gli ecclesiastici, mons. Ludwig Schick, arcivescovo emerito di Bamberga, molto amato dai fedeli tedeschi, svetta nella classifica relativa all’aumento percentuale delle ricerche sul suo nome: molto probabilmente ha giocato a suo favore il fatto che Papa Francesco abbia accettato, il 1° novembre scorso, le sue dimissioni in anticipo di due anni rispetto i 75 canonici. Tra le feste al primo posto Natale, seguito da Pasqua e quindi da Pentecoste, festa sentitissima nei Paesi germanici, dove è tradizionale la scampagnata del lunedì di Pentecoste: in particolare si è classificata all’8° posto per le domande basate sul “cosa” (cos’è la Pentecoste?) e 10ma sul “perché” (perché celebriamo la Pentecoste?). Al quarto posto c’è il Venerdì Santo, seguito dal Corpus Domini, festa caratterizzata in Germania da un profondo sentimento popolare, con le caratteristiche processioni accompagnate dalle confraternite e dalle gilde professionali.

Sui temi personali e politici gli argomenti riguardanti Papa Francesco sono i più cercati su Google. La combinazione di ricerca più comune nel 2022 è stata “Papa Francesco nuovi cardinali”. Al secondo posto “Papa Francesco carrozzina” e terzo “Papa Francesco età” che sta avendo un balzo percentuale di ricerche elevato in vista del suo 86° compleanno, il prossimo 17 dicembre. ha avuto un balzo percentuale. Ucraina e Nato sono due termini che sono stati cercati moltissimo dagli utenti di Google in abbinamento alla parola Papa.