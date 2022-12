Diocesi: Bologna, venerdì il card. Zuppi all’incontro “Al tuo fianco, gli anziani come protagonisti. Il racconto di un progetto in un libro”

Venerdì 9 dicembre alle ore 18 nella Sala “Marco Biagi” della sede del Quartiere “Santo Stefano” (via Santo Stefano, 119), a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, parteciperà all’incontro “Al tuo fianco, gli anziani come protagonisti. Il racconto di un progetto in un libro” proposto dalla Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie” con il patrocinio del Comune di Bologna e del Quartiere “Santo Stefano”. Nel corso dell’evento sarà presentato il libro “A che gioco giocavamo. Ricordi, storie, emozioni dei protagonisti del progetto “Al tuo fianco” (Edizioni Pendragon). Interverranno anche Rosa Maria Amorevole, presidente del Quartiere, Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare del Comune di Bologna, Antonio Curti, direttore della Casa di accoglienza “Beata Vergine delle Grazie”, Francesca La Mantia, psicologa e coordinatrice del progetto “Al tuo fianco”, Cristina Malvi, volontaria, don Raffaele Guerrini, parroco di San Severino e moderatore della Zona pastorale “Mazzini”. Coordinerà l’incontro Alessandro Nanni Costa di “Al tuo fianco”. L’evento si terrà a due anni dall’inizio del progetto voluto dall’arcidiocesi di Bologna e sostenuto dal Comune per persone anziane, sole o in difficoltà, dei Quartieri “Savena” e “Santo Stefano”.