Diocesi: Udine, mons. Mazzocato ricorda i 22 anni dall’ordinazione episcopale

Ventidue anni di servizio episcopale per mons. Andrea Bruno Mazzocato. Era infatti il 9 dicembre del 2000 quando, nella cattedrale di Treviso, venne consacrato vescovo. Una ricorrenza che il presule, come da tradizione, festeggerà giovedì 8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, presiedendo in cattedrale la messa, alle 19.

La Chiesa udinese dunque si stringerà in preghiera attorno al suo pastore. Mons. Mazzocato guida l’arcidiocesi di Udine dall’ottobre del 2009, quando raccolse il testimone di mons. Pietro Brollo. Prima di allora il presule aveva svolto il proprio servizio episcopale nelle diocesi di Adria-Rovigo (dal 2000 al 2003) e di Treviso (dal 2004 al 2009). Proprio nel 2022 l’arcivescovo ha tagliato un altro significativo traguardo, il cinquantesimo di sacerdozio.