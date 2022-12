Romania: Iasi, domani ordinazione diaconale di cinque seminaristi nella cattedrale Santa Maria Regina

Dopo sei anni di studi di filosofia e teologia, cinque seminaristi della diocesi di Iași, in Romania, saranno ordinati diaconi. Il rito sarà presieduto dal vescovo della diocesi, mons. Iosif Păuleţ, durante la messa celebrata la mattina di domani, 8 dicembre, nella cattedrale Santa Maria Regina di Iași. Alla celebrazione prenderanno parte gli altri due vescovi della diocesi, mons. Petru Sescu, ausiliare, e mons. Petru Gherghel, emerito, sacerdoti, insegnanti e colleghi dei candidati, parenti, amici e fedeli dalle comunità di origine dei futuri diaconi. Il rito dell’ordinazione sarà preceduto questa sera da una veglia di preghiera, nella cappella del seminario diocesano, e la professione di fede da parte dei candidati. I cinque seminaristi, con età tra 25 e 31 anni, provengono da varie parrocchie della diocesi di Iași; dopo l’ordinazione diaconale torneranno all’attività pastorale nelle parrocchie e a giugno dell’anno prossimo saranno ordinati sacerdoti. Altri cinque seminaristi dello stesso anno di studi saranno ordinati diaconi nella Giornata mondiale delle missioni del 2023. “Abbiamo cambiato un po’ il percorso formativo e dall’anno prossimo i candidati non saranno più ordinati diaconi durante l’anno di attività pastorale, ma alla fine dei sei anni di studio, prima dell’anno pastorale”, ha spiegato al Sir don Ștefan Lupu, rettore del seminario diocesano di Iași. Nell’anno accademico 2022-2023, nel seminario maggiore di Iași si preparano per gli Ordini sacri 51 seminaristi.