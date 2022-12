Diocesi: Spoleto-Norcia, domani mons. Boccardo ordina sacerdoti Salvatore Ficarra e Luca Gentili

(foto diocesi Spoleto-Norcia)

Nel giorno della solennità dell’Immacolata Concezione, giovedì 8 dicembre, alle ore 17, nella cattedrale di Spoleto, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, ordinerà presbiteri i diaconi Salvatore Ficarra e Luca Gentili. La celebrazione verrà trasmessa sulla pagina Facebook “SpoletoNorcia” e sul canale YouTube “Archidiocesi Spoleto Norcia”. Luca Gentili, 31 anni, è originario di Pigge di Trevi. Salvatore Ficarra, 28 anni, è nato in Sicilia, trasferito a Spoleto all’età di 13 anni. Per Luca un prete di riferimento è stato don Luigi Galli, per Salvatore don Edoardo Rossi. Il primo ha come Santo “protettore” S. Paolo, il secondo la Vergine Maria. Entrambi, dopo la formazione nel Pontificio Seminario regionale umbro “Pio XI di Assisi e all’Istituto teologico di Assisi, stanno completando gli studi a Roma: Luca in Diritto canonico e Salvatore in Teologia liturgica. Luca, che alla morte di mons. Giampiero Ceccarelli è stato nominato cancelliere arcivescovile, svolgerà il suo servizio a Cannaiola di Trevi insieme a don Sem Fioretti; Salvatore, invece, nella zona pastorale di Montefalco insieme a don Vito Stramaccia. Informazioni tratte dall’intervista pubblicata sul sito della diocesi di Spoleto-Norcia.