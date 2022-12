Diocesi: Caserta, stasera il vescovo Lagnese ordina in cattedrale un nuovo sacerdote

Sarà ordinato oggi, mercoledì 7 dicembre, alle 19, nella cattedrale di Caserta, per l’imposizione delle mani di mons. Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, un nuovo sacerdote in diocesi: don Domenico Pontillo. “Una gioia per la nostra comunità diocesana e per tutti i casertani”, ha commentato il vescovo Lagnese. Don Domenico giunge al sacerdozio dopo un cammino di 8 anni di formazione, un baccalaureato in Teologia e una specializzazione (in completamento) alla Gregoriana a Roma, in materia vocazionale. È un nuovo sacerdote della diocesi, che arriva dalla comunità di Capodrise, la stessa del beato Giacomo Gaglione. “È una persona solare – spiega il suo parroco, don Giuseppe Di Bernardo – molto saggio, nonostante la sua giovane età. Una persona che può fare tanto bene: un gran dono di Dio”.