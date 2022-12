Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi celebra la messa per la festa dell’Immacolata nella basilica di San Petronio

Giovedì 8 dicembre, alle ore 11.30, nella basilica di San Petronio, a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, presiederà la messa nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria che sarà trasmessa anche da ÉTv-Rete 7 (canale 10 del digitale terrestre), in streaming sul sito dell’Aarcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Alle ore 16.15 in Piazza Malpighi l’arcivescovo offrirà l’omaggio floreale alla statua dell’Immacolata e al termine presiederà i vespri nella basilica di San Francesco.

Alle ore 9.30 nella sede dell’Opimm (via del Carrozzaio, 7) il card. Zuppi celebrerà la liturgia nella festività mariana.

Stasera, alle ore 21, in cattedrale l’arcivescovo presiederà la messa al termine del “Cammino delle 12 porte” proposto dal Movimento cristiano lavoratori nel 50° anniversario della fondazione. L’evento inizierà alle ore 19.30 nella basilica di Santa Maria Maggiore (via Galliera, 10) con gli interventi di mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, e dello storico Giampaolo Venturi, poi i partecipanti raggiungeranno la cattedrale recitando il rosario. La celebrazione in cattedrale sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.