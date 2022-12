Diocesi: Lanusei, da sabato 10 dicembre incontri per famiglie e coppie

“Dopo varie sollecitazioni e in seguito anche alle riflessioni emerse nel cammino sinodale che stiamo vivendo come Chiesa in ascolto”, l’Ufficio diocesano della pastorale familiare e dei fidanzati di Lanusei annuncia l’inizio degli incontri per famiglie e coppie. “Si rifletterà su tematiche riguardanti le relazioni coniugali e genitoriali; sarà un’occasione per confrontarci e condividere le gioie e le fatiche del nostro essere famiglia. Ci accompagnerà in questo percorso Claudio Sabatini, psicologo e psicoterapeuta, che da vari anni si occupa di famiglie e tematiche familiari”, spiegano dall’Ufficio.

Sono previsti due incontri foraniali, uno a dicembre 2022 e uno a marzo 2023, riunendo le quattro foranie a due a due: le foranie di Tortolì e Lanusei e le foranie di Jerzu e Seui.

Il primo appuntamento alle 17.30 si terrà il 10 dicembre nella parrocchia di San Giuseppe a Tortolì, per le foranie di Lanusei e Tortolì (parrocchie di: Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri, Villagrande, Villanova, Arbatax, Baunei, Girasole, Lotzorai, S.Maria Navarrese, Talana, Tortolì, Triei, Urzulei); il secondo l’11 dicembre nella parrocchia SS. Vergine Assunta di Tertenia per le foranie di Jerzu e Seui (parrocchie di: Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Tertenia, Ulassai, Villaputzu, Escalaplano, Esterzili, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Ussassai). È previsto un servizio di animazione per i figli.