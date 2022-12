Salesiani: Varazze, domani visita di don Pascual Chávez in occasione della solennità dell’Immacolata

Giovedì 8 dicembre anche l’Oratorio salesiano “Don Bosco” a Varazze celebrerà la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Al mattino alle ore 11 nella Collegiata Sant’Ambrogio Vescovo sarà officiata la messa, a cui seguirà il “cerchio mariano”. Alle 12,30 in oratorio il pranzo ad offerta libera a partire da 5 euro. Si proseguirà nel pomeriggio con le attività per i bambini. Alle 15 sarà in visita il rettor maggiore emerito don Pascual Chávez Villanueva, nono successore di san Giovanni Bosco dal 2022 al 2014 e già gran cancelliere della Pontificia Università Salesiana, il quale presenzierà ad un momento di riflessione sulla figura storica di Sandro Pertini e alla promessa di due salesiani cooperatori.